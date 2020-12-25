Matviyenko: Dağlık Karabağ'ın statüsünün belirlenmesi ek müzakereler gerektiriyor  

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Dağlık Karabağ'ın statüsünün belirlenmesi için ek müzakereler yapılması gerektiğini, Rusya’nın bu konuda Fransa ve ABD başkanlarının çabalarına güvendiğini belirtti.

Gazetecilere konuşan Matviyenko, “Dağlık Karabağ’ın statüsü ek müzakereler gerektiriyor. AGİT'in, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, ABD Başkanı’nın ve Dağlık Karabağ'ın çözüm sürecine dahil olan diğer devletlerin çabalarına kesinlikle güveniyoruz. Yapılması gereken çok zor işler var” ifadelerini kullandı.

Matviyenko ayrıca, Rusya'nın BDT ülkelerindeki iç çatışmalara müdahil olmadığını, ancak talep edilmesi halinde destek ve yardım sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül’de alevlenen çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 10 Kasım itibariyle imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti.

İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.