Moskova'da hava kirliliği seviyesini ölçen trafik ışıkları hizmet vermeye başladı

Rusya’nın başkenti Moskova'da hava kirliliği seviyesini ölçebilen kamera ve sensörlerle donatılmış kare kesitli trafik ışıkları hizmet vermeye başladı.

Moskova Ulaştırma Departmanının basın servisi tarafından Telegram kanalından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Moskova'da beş noktada kare kesitli yeni trafik ışıkları belirdi. Her ne kadar sinyalleri alışıldık yuvarlak şekilli olsa da, bu trafik ışıkları diğer ‘meslektaşlarından’ çok daha fazlasını yapabiliyor. Kare trafik ışığı, sürücülerin diğer görüntü veya sinyalleri görmesini sağlıyor, örneğin, dönüşlerde yaya ve araçların eş zamanlı hareketlerini görmesine imkan veriyor. Ayrıca üzerlerinde havadaki kirlilik seviyesini ölçen kamera ve sensörler bulunuyor."