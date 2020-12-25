Putin: BDT coğrafyası, Rus dış politikasının en önemli vektörlerinden biri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) Rus dış politikasının en önemli vektörlerinden biri olduğunu söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda konuşan Putin, "Bugünkü toplantıda BDT coğrafyasındaki duruma istişare edelim. Bu bölge dış politikada yaptığımız çalışmaların en önemli vektörlerinden biri" dedi.

BDT ülkelerinin Rusya'ya en yakın ülkeler olduğunu ve Rusya'yı bu ülkelere yüzyıllarca aynı coğrafyada bir arada varlık göstermek gibi birçok şeyin bağladığını kaydeden Putin, Rusya'nın en gelişmiş ekonomik, kültürel, insani ve dostane bağlarının söz konusu ülkelerle olduğunu ve BDT'ye ilişkin politikasında gerekli görülen düzeltmelerin yapılması talimatını verdi.