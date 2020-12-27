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    Peskov: Putin ile Erdoğan arasındaki kişisel ilişki, ihtilaflı konuların uyumlu şekilde çözülmesini mümkün kılıyor

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    Rusya
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    Rus devlet televizyonu Rossiya 1’e konuşan Kremlin Sözcüsü, Rusya ile Türkiye'nin devlet başkanları kişisel ilişki, ihtilaflı konuların uyumlu şekilde çözülmesini mümkün kıldığını dile getirdi. Peskov, iki ülkenin bölgede istikrar ve güvenliğe katkıda bulunabilecek en büyük jeopolitik aktör olduğuna dikkat çekti.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kişisel ilişkinin, ihtilaflı konuların uyumlu şekilde çözülmesini mümkün kıldığını belirtti.

    'Birbirini söz sahibi ve eylem adamı olarak gören liderler'

    Rossiya 1’e konuşan Peskov, şunları söyledi:

    “Rusya ile Türkiye arasında elbette ki çok çeşitli ikili ilişkiler var. Ve bu bağlamda iki devlet, birbirine bu şekilde davranan, birbirini söz sahibi ve eylem adamı olarak gören liderler tarafından yönetildiği taktirde, bu, arada anlaşmazlıklar çıksa ve çıkar çatışması olsa bile, liderlerin bu yapıcı tutumunun durumdan uyumlu şekilde çıkacağının teminatıdır.” 

    ‘Rusya ve Türkiye bölgesel istikrar-güvenliğe katkıda bulunmalı’

    Kremlin Sözcüsü, Rusya ile Türkiye’nin bölgede istikrar ve güvenliğe katkıda bulunabilecek en büyük jeopolitik aktör olduğuna dikkat çekti:

    “Rusya ve Türkiye, bölgemizdeki güvenlik ve istikrara önemli katkı sağlayabilecek ve sağlaması gereken en büyük ülkelerdir. En azından savaşın olmaması için gerekeni yapmalılar.” 

    ‘Putin’in hem Bakü hem de Erivan ile iyi ilişkisi, Karabağ'da çözüme katkı sağladı’

    Peskov, Rusya liderinin Bakü ve Erivan ile dostane ilişkiler tesis etmesinin Dağlık Karabağ’da anlaşmaya varılmasına katkı sağladığını vurguladı:

    “Putin’in hem Bakü, hem de Erivan ile karşılıklı saygıya dayalı iyi ve yapıcı ilişkileri sürdürmesi, (Dağlık Karabağ’daki) çözüm sürecinde arabuluculuk yapmasını mümkün kıldı.”

    ‘Putin’in saldırılara karşı bağışıklığı var, yalanlara tepki vermiyor’

    Kremlin Sözcüsü, Putin'in 20 yıldır kendisini hedef alan enformasyon saldırılarına karşı bağışıklık kazandığını dile getirdi:

    “Putin'e yönelik saldırılar son yirmi yıldır hem Batı'dan, hem de içeriden geliyor, elbette bu süre zarfında Başkan belirli bir bağışıklık geliştirmiş bulunuyor.”

    Putin’in "Saldırılar bir yana, en önemlisi insanın nasıl çalıştığıdır" sözlerini hatırlatan Peskov, “O her hapşırmaya, her imaya ya da yalana asla tepki vermedi ve eminim ki, bunu ileride de yapmayacak” dedi.

    ‘Rusya, diğer ülkelerin dostane olmayan her türlü tezahürüne hazır olacak’

    Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın gelecek yıl da devamını beklediği diğer ülkelerin dostane olmayan her türlü eylemine karşılık vermeye hazır olacağını vurguladı.

    “Rusya, uluslararası toplumun çok önemli bir üyesidir. Diğer ülkelerle olabilecek tüm anlaşmazlıklara rağmen biz elbette ki, net biçimde kendi kırmızı çizgilerimize odaklanacağız, bu kırmızı çizgiler asla kaybolmayacak” diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Rusya tabii ki gelecek yıl maalesef devam edecek dostane olmayan her türlü tezahüre hazır olacak.”

    ‘Çok yakında Kovid-19 aşısı vurulduğunu açıklayabilir’

    ‘Rusya Sağlık Bakanlığı'nın 60 yaşın üzerindekiler için Sputnik V aşısının kullanımına izin vermesinin ardından, Devlet Başkanı'nın aşılanma planları nedir’ sorusuna Peskov, şu karşılığı verdi:

    “Çok yakında Başkan'ın aldığı kararı kendisinin açıklamasını bekleyebiliriz... Aşı olacağını, böyle bir karar aldığını daha önce söylemişti ve formalitelerin tamamlanmasını bekliyordu.”

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