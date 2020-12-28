Rusya, Orion İHA’sının yeni silahlı versiyonunu ilk kez gösterdi

Rusya Savunma Bakanlığı internet sitesinde en modern silahların fotoğraflarının yer aldığı 2021 takvimini yayınladı. Takvimde ‘Orion’ insansız hava aracının yeni silahlı versiyonunun fotoğrafı ilk kez resmi olarak sunuldu.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın 2021 takviminde Orion isimli, bombalar taşıyabilen uzun menzilli insansız hava aracı resmi olarak ilk kez gösterildi.

Takvimin mayıs ayı bölümündeki Orion İHA’sı, altında ‘İnohodets’ keşif ve saldırı İHA’sı ibaresi ile tanımlanıyor. Nitekim İHA’nın geliştirilmesine yönelik çalışmalar sırasındaki ismi buydu. Takvimde İHA ile birlikte ayrıca KAB-20 hava bombalarının geliştirilmiş versiyonları yer alıyor. 21 kilogram ağırlığındaki uydu veya lazer güdümlü bu bombaların tasarımıyla, düşmana ait hafif zırhlı araç ve personelin yüksek hassasiyetle tespit ve imhası amaçlanıyor.

Bakanlığın takviminde ayrıca beşinci nesil Su-57, Ohotnik ağır saldırı İHA’sı, Borey sınıfı denizaltılar, Armata ile T-90M ‘Prorıv’ tankı ve başka modern teçhizatlar yer alıyor.