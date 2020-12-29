Gamaleya Enstitüsü: Sputnik V ve AstraZeneca aşılarının kombinasyonu Kovid-19’a karşı 2 sene koruyuculuk sağlayacak

Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik V ve AstraZeneca aşılarının kombinasyonunun iki yıl boyunca koronavirüse karşı koruma sağlayabileceğini söyledi. Gintsburg bunun yanında, aşılama sayesinde Rusya’da koronavirüs kısıtlamalarının Kasım 2021'e kadar bitebileceği tahmininde bulundu.

Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg dün Rossiya-24 TV kanalına verdiği röportajda, Rus Sputnik V ve İngiliz-İsveç AstraZeneca aşılarının kombinasyonunun iki yıl boyunca koronavirüse karşı koruyacağını söyledi.

Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı, ”Bellek hücreleri, böyle bir iki bileşenli aşının kullanılmasının bir sonucu olarak çok daha iyi oluşacak ve aşı, oldukça açık bir şekilde, aşılanmış bir kişiyi 3-4 ay boyunca değil, en az iki yıl boyunca koruyacaktır" dedi.

‘Kombinasyon sayesinde, bağışıklık seviyesi de yükselecek’

Gintsburg’a göre, aşıların kombinasyonu, aşının uygulanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkacak olan bağışıklığın seviyesini yükseltmeye de olanak verecek.

Daha önce, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Gamaleya Ulusal Araştırma Merkezi, R-Pharm ve AstraZeneca, koronavirüse karşı aşı geliştirme alanında işbirliği konusunda bir anlaşma imzalamıştı.

‘Hastalık 2021 sonuna kadar kontrol altına alınacak’

Bunun yanında Gintsburg, Rusya'da koronavirüs nedeniyle kısıtlamaların Kasım 2021'e kadar kaldırılabileceğini düşünüyor. Gintsburg açıklamasında epidemiyoloji ders kitaplarını örnek göstererek, nüfusun yüzde 70'i aşılandığı takdirde salgın sürecinin yönetilebilir hale geleceğini ve virüsün insanlar arasında kontrolsüz bir şekilde bulaşmasının duracağını söyledi.

Gintsburg’a göre hastalıktan korunmanın tek yolu aşı olmak. Rus bilim insanı aşının üretim hacmine dayanarak hastalığın gelecek yıl kasım ayında kontrol altına alınacağını öngörüyor.