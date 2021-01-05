Putin, bulaşıcı hastalıklara ilişkin prosedürü onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecekte olağanüstü hallerin meydana gelmesini önlemek amacıyla hükümete 3 ay içinde bakanlıklar arası ve bölgeler arası iş birliğine yönelik birleşik bir algoritma geliştirmesi ve onaylaması görevini verdi.

Kararın metninde, "Halkın sıhhi ve epidemiyolojik refahına yönelik tehditleri, bulaşıcı hastalıkların Rusya’ya girişi ve topraklarında yayılışını önlemek ve ortaya çıkan sıhhi ve epidemiyolojik duruma hızlı bir şekilde yanıt vermek amacıyla kamu yetkililerinin faaliyetlerini koordine etmek için Rusya hükümeti koordinasyon konseyini kuruyor, konseye ilişkin yönetmeliği ve konseyde yer alacak isimleri belirliyor" ifadelerine yer verildi.