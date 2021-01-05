Gintsburg: Rusya’da 1 milyondan fazla kişiye Sputnik V aşısı yapıldı, yeni bir yan etkiye rastlanmadı

Dünyanın tescillenen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’yi geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, 1 milyondan fazla Rusya vatandaşına aşı yapıldığını, yeni hiçbir yan etkinin gözlenmediğini ifade etti.

Sputnik’e konuşan Gintsburg, 1 milyondan fazla kişiye Sputnik V aşısının vurulduğunu, her gün 100 bin doz aşının sivil dolaşıma girdiğini söyledi.

Gintsburg, Rusya Sağlık Bakanlığı ve Rusya Federal Sağlık Denetim Ajansı’nın aşılananların durumunu takip ettiğini, yeni hiçbir yan etkiye rastlanmadığını belirtti.

Gintsburg’un açıklamasına göre, Arjantin yönetimi de birkaç gün önce ülkede 30 binden fazla kişiye Sputnik V aşısının vurulduğunu ve bu kişilerde de yeni beklenmedik bir yan etkiye rastlanmadığını açıkladı.

Bu bağlamda Gintsburg, Sputnik V aşısının yeterince test edilmediği iddialarını da reddetti.

Gintsburg, Sputnik V aşısının çok kapsamlı biçimde test edildiğini, Moderna ve AstraZeneca şirketlerinin de daha sonra kendilerinin kullandıkları mekanizmayı tercih ettiğini ifade etti.

Portekiz’de Pfizer aşısını yaptıran birinin öldüğü haberiyle ilgili konuşan Gintsburg, “Konuyla ilgili bilgi sahibi değilim, fakat kişinin ağır bir alerjisi varsa, olanları tetiklemiş olması mümkün” dedi.

Gintsburg, Rusya’da yılbaşı tatilinin sonuna kadar 1.5 milyondan fazla doz aşının sivil dolaşıma gireceğini de ekledi.

Daha önce Ulusal Aşılama Komitesi Başkanı Maria Theodoridou, Rusya ve Çin’in gerekli tüm testlerden geçmeyen aşılarla geniş çaplı aşılama riskini aldıklarını ileri sürmüştü.