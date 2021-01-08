Rus askeri istihbaratı GRU'nun Başkanı Kostyukov: Putin'in Suriye ziyaretine onay vermek kariyerimdeki en zor karardı

Rossiya 1 televizyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 7 Ocak 2020’de gerçekleştirdiği Şam ziyaretini konu alan “Hata yapma hakkı yok. Şam’a Noel ziyareti” adlı belgeseli yayınladı. Belgeselde, GRU Başkanı Kostyukov'un da açıklamalarına yer verildi.

Kostyukov, "Kariyerimde söylediğim en zor 'evet', Devlet Başkanı Putin'in geçen sene Suriye'ye yaptığı ve Putin'in güvenliğini sağlamakla görevli olduğum ziyaretle ilgili olandı. Hiçbir şekilde hata yapma, en ufak bir aksaklığa izin verme hakkımız yoktu" dedi.

Ziyaretle ilgili birçok belirsiz hususun bulunduğunu, sorumluluğun Federal Koruma Servisi (FSO), Rus ve Suriyeli partnerler de dahil birçok yapıya ait olduğunu anlatan Kostyukov, tüm her şeyin tek bir noktada konsolide edildiğini, operasyonun dar bir katılımla gerçekleştirildiğini ve herkesin görevini en üst sorumluluk bilinciyle yerine getirdiğini vurguladı.

Putin, 1 yıl önce Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdiği ziyaretin tam gizlilik içinde organize edildiğini ama Suriye lideri Esad için beklenmedik olmadığını belirtmişti.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Putin’in Şam ziyaretiyle ilgili "Eğer ayrıntılı ve her şeyin açıklandığı bir film çekilse bir yandan istisnasız tüm gizli servisler için bu tür çalışmaların organizasyonuyla ilgili çok ama çok iyi bir ders filmi olur. Diğer yandan da her bir Hollywood yapımından çok daha etkileyici bir gerilim filmi olur" diye konuşmuştu.