Rusya-Moğolistan sınırında 8.7 şiddetinde deprem

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya ile Moğolistan sınırında 8.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı İrkutsk Bölge İdaresi Moğolistan sınırında 8.7 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntı Moskova saatiyle 00.32’de yaşandı. Depremin merkezi Moğolistan’da Turt yerleşim biriminin 34 kilometre uzağındaydı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin şiddetini 6.5 olarak değerlendirdi. EMSC’ye göre, depremin merkezi İrkutsk bölgesindeki Angarsk kentinin 277 kilometre güneybatısında, 10 kilometre derinlikte yer alıyor. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu da depremin şiddetini 6.8 olarak bildirdi.

Rusya Bilimler Akademisi Birleşik Jeofizik Hizmetleri Baykal Birimi ise depremin merkez üssünün bir haritasını yayınladı.

Buna göre, deprem dün GMT ile 21.32’de (Moskova saatiyle bugün 00:32’de) meydana geldi. Depremin enerji sınıfı 15.2 şeklinde belirtildi. Depremin İrkutsk’taki yoğunluğu ise 5 olarak derecelendirildi. Merkez üssü de İrkutsk’un yaklaşık 300 kilometre uzağında, Moğolistan’ın kuzeyindeki Hövsgöl Gölü bölgesiydi.

‘Deprem burada nadir görülen bir şey değil’

Birimin Müdürü Yelena Kobeleva’nın açıklamasına göre, Moğolistan’daki depremin ardından İrkutsk’ta şiddeti 2’nin altında 4 artçı sarsıntı gerçekleşti.

Depremin meydana geldiği bölgenin sismik bakımdan aktif olduğunu belirten Kobeleva, “Deprem burada nadir görülen bir şey değil. 1950 yılında burada şiddeti 9’un üstünde daha büyük bir deprem görülmüştü” dedi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde evlerdeki eşyaların deprem nedeniyle hareket ettiği anlar görüldü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada hafif artçı sarsıntıların Tuva’da da hissedildiği kaydedildi. Ön verilere göre, bu nedenle yaşanan bir can veya mal kaybı yok.