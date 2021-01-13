Rusya: Sputnik V'ye AB'de acil kullanım izni verilmesiyle ilgili ilk aşama 19 Ocak'ta başlayacak

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ) Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısına AB ülkelerinde acil kullanım izni alınmasıyla ilgili incelemelerin ilk aşamanın 19 Ocak'ta başlayacağını ifade etti.

Kommersant gazetesine demeç veren Dmitriyev, "19 Ocak'ta AB'de Sputnik V aşısı için acil kullanım izni alınması kapsamında ilk etabın gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yani aşıyla ilgili bilimsel inceleme yapılacak" dedi.

Sputnik V'nin Avrupa İlaç Ajansı'ndaki (EMA) tescil aşamasının Ekim 2020'de başladığını anımsatan Dmitriyev, bazı Batılı ülkeler haricinde tüm dünyanın Rus Kovid-19 aşısına olumlu yaklaştığını, Rus aşısının dünyanın önde gelen aşılarından biri kabul edildiğini vurguladı.

Dmitriyev, "YouGov tarafından dünya nüfusunun üçte birinin yaşadığı en büyük 11 ülkede yapılan araştırmanın sonuçları bunu doğruluyor. Buna göre araştırmaya katılanların yüzde 80'i aşının geliştirildiği platforma güveniyor ve Rus aşısı hakkında iyi derecede bilgi sahibi olduklarını düşünüyor" diye konuştu.

Bazı Batılı ülkelerde haksız rekabet nedeniyle Sputnik V'ye yönelik önyargılı yaklaşım olduğunun altını çizen Dmitriyev, o ülkelerde bile Rus aşısının avantajlarının anlaşıldığını kaydetti.

Dmitriyev, Sputnik V'nin şimdiye dek 7 ülkede tescil edildiği bilgisini paylaşarak yakın zamanda 10 ülkede daha aşının tescil edilmesini beklediklerini ifade etti. Aşının halihazırda Güney Kore ve Hindistan'da üretildiğini, 15 Ocak'ta Brezilya'da ve ardından Çin'de üretimin başlayacağını anımsatarak aşının Almanya'da üretimi konusunda görüşmelerin sürdüğünü ekledi.

Rusya, EMA'ya acil kullanım izni için 22 Aralık'ta başvurmuştu.