Moskova’daki AVM’lere aşılama noktaları kuruluyor

Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova,6 AVM’ye kurulacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama noktalarının 20 Ocak'tan itibaren hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

Rakova, başkent yetkililerinin GUM gibi popüler alış veriş merkezlerinde aşı noktaları oluşturmaya karar verdiklerini, böylece mümkün olduğunca çok insanın aşı olabileceğini belirterek şunları ifade etti:

“Bu merkezlerin yakınında yaşayan vatandaşlar, kurulacak noktalar ve çalışma saatleri hakkında SMS yoluyla gönderilecek mesajlarla bilgilendirilecek. Moskovalıları mümkünse aile, meslektaş veya arkadaşlardan oluşan küçük gruplar halinde aşılamaya davet ediyoruz. Bunun nedeni aşının beşer doz halinde dondurulmuş olmasıdır. Bu şekilde doktorların ilacı çözmeleri daha kolay olacaktır.”

AVM’lerde kurulacak noktalarda aşılamanın ücretsiz olacağına vurgu yapan Rakova, “Bu noktalarda gezici ekipler, vatandaşların koronavirüs aşısının ikinci bileşenini aynı aşılama noktasında alabilmesi için üç haftalık aralıklarla bir hafta çalışacak” dedi.

Rakova ayrıca, aşılamanın şehirdeki polikliniklerde görevli doktorlar tarafından yapılacağını ve aşılama noktalarının aşının doğru depolanması için gerekli ekipmanlar ile donatılacağını kaydetti.

Moskova’da 5 Aralık’ta başlayan toplu Kovid-19 aşılamasında öncelik, risk grubundaki sağlık çalışanları, öğretmenler ve hayati önem taşıyan sektörlerde görev yapanlara verilmiş, daha sonra diğeri kategoriler buna dahil edilmişti. Şehir sakinlerinin aşı olmak için 18 yaşın üzerinde olmaları, kronik bir hastalıkları bulunmaması ve son 30 gün içinde hiç bir şekilde aşı yaptırmamış olması gerekiyor.