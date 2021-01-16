‘Moskova’da yeni bir koronavirüs dalgası yaşanabilir’

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Rakova, şehirde yeni bir koronavirüs dalgasının yaşanabileceğini belirterek şu anda durumun stabil olduğunu kaydetti.

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Halihazırda durum stabil ama geçen yılbaşı tatilleri ve durumun şu anda nasıl geliştiği dikkate alındığında yeni bir dalga ihtimalini dışlayamayız” ifadesini kullandı.

Rakova ayrıca Moskova’da yaklaşık 800 bin koronavirüs hastasının iyileştiğini söyledi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da son 24 saatte 5 bin 534 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken 81 kişinin öldüğü ifade edilmişti.