Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden Karadeniz’de batan gemiyle ilgili açıklama

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Karadeniz’de İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisinin 12 kişilik personelden kurtarılan 6 kişi arasında bir Rus vatandaşının olduğunu belirtti

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Türk makamlarının verdiği resmi bilgiye göre, Karadeniz’de batan Arvin adlı kuru yük gemisinin 12 mürettebat üyesinden 10’u Ukrayna, 2’si Rusya vatandaşı. Kurtarılan 6 kişi arasında bir Rusya vatandaşı, geminin başteknisyeni Nikolay Krinov şu anda Bartın şehrinin hastanesinde bulunuyor, durumu stabil, hayati tehlike yok. Diğer Rusya vatandaşıyla ilgili bilgi yok.

Rus Büyükelçilik çalışanlarının Bartın’a giderek hastanede Krinov’u ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, diplomatların olayla ilgili bilgi aldığı kaydedildi. Açıklamada, kurtarılan Rus denizcinin, olayın kötü hava şartları yüzünden meydana geldiğini anlattığı aktarıldı.

Ayrıca Ukraynalı denizcilere aileleriyle irtibata geçmesi için yardım sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Türk makamlarına, denizcilerin kurtarılması için alınan tedbirlerden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadesine yer verildi.