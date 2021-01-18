Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yıllık basın toplantısını düzenliyor

Rusya’da bir iç hat uçuşu sırasında zehirlendiği şüphesiyle Almanya’da tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın dün Rusya’ya dönüşünde gözaltına alınması ve bunun ardından Batılı ülkelerin de savunan Navalnıy’ın serbest bırakılması çağrıları yapmasına ilişkin soru üzerine Lavrov şunları söyledi: "Batılı siyasetçiler kendi ülkelerindeki krizlerden dikkatleri uzaklaştırmak için Navalnıy olayına sarıldı. Batı, Rusya’ya dayanaksız bir biçimde yönelttiği hiçbir suçlamanın altını doldurmak için şimdiye dek kanıt sunabilmiş değil."

Rusya Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Navalnıy’ın Rusya Federasyonu’na dönüşünün haberlerine nasıl sarıldıklarını gördük, fotokopi makinasından çıkmışa benzer yorumlar birbirini izledi. Bu yorumlar neşe içinde yapıldı, zira bu durum, Batılı siyasetçilerin dikkatleri liberal kalkınma modelinin içinde bulunduğu derin krizden başka yöne çekmelerine olanak veriyordu.”