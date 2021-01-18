Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yıllık basın toplantısını düzenliyor

Rusya Dışişleri Bakanı’nın büyük basın toplantısı bu sene pandemi nedeniyle ilk defa video-konferans şeklinde düzenleniyor.
Bu seneki toplantıda, pandeminin uluslararası diplomasi üstündeki etkileri, Karabağ’da çatışmaları sona erdiren anlaşma, Belarus’taki protestolar ve bu hafta görevine başlayacak seçilmiş başkan Joe Biden döneminde ABD ile ilişkilere dair beklentilerin öne çıkması bekleniyor.
Lavrov’un her sene, yeni yılın ilk haftalarında düzenlediği basın toplantısı televizyonlardan canlı yayınlanıyor ve 1.5-2 saat sürüyor.
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