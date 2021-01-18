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    Sergey Lavrov

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yıllık basın toplantısını düzenliyor

    МИД РФ
    Rusya
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202101181043597302-lavrov-yillik-basin-toplantisini-duzenliyor/

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen senenin Rus diplomasisi bakımından öne çıkan olaylarının değerlendirmesini yapacağını yıllık büyük basın toplantısını düzenliyor.

    Rusya Dışişleri Bakanı’nın büyük basın toplantısı bu sene pandemi nedeniyle ilk defa video-konferans şeklinde düzenleniyor.

    Bu seneki toplantıda, pandeminin uluslararası diplomasi üstündeki etkileri, Karabağ’da çatışmaları sona erdiren anlaşma, Belarus’taki protestolar ve bu hafta görevine başlayacak seçilmiş başkan Joe Biden döneminde ABD ile ilişkilere dair beklentilerin öne çıkması bekleniyor.

    Lavrov’un her sene, yeni yılın ilk haftalarında düzenlediği basın toplantısı televizyonlardan canlı yayınlanıyor ve 1.5-2 saat sürüyor.

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    • 12:24

      'Koronavirüs aşımız konusunda işbirliğine maksimum düzeyde açığız'

      "Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin’in ağustos ayında dünyanın ilk koronavirüs aşısı Sputnik V’nin tescilinin duyurusunu yaptığında söylediklerini yineliyoruz: Aşı konusunda işbirliğine maksimum düzeyde açığız. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun, aşının tescili konusunda yabancı partnerlere götürdüğü tekliflere olumlu yanıtlar geldiğini görüyoruz."

      Rus koronavirüs aşısı Sputnik V Rusya dışında şimdiye dek Sırbistan, Arjantin, Belarus, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella ve Paraguay’da tescil edilmiş durumda. Aşının bu hafta da acil kullanım izni için iki ülkede daha tescil edilmesi bekleniyor.

      Rusya- Koronavirüs aşısı

      Rusya’da koronavirüse karşı kitlesel aşılama başladı

      Rusya’da koronavirüse karşı geniş çaplı aşılamadan kitlesel aşılama aşamasına geçildi.
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    • 11:48

      'ABD’deki olaylar gösterdi ki anayasa, teknoloji devlerinin umrunda değil'

      "Tanık olduğumuz son olaylar gösterdi ki kendi teknoloji imparatorluklarını yaratmış olan küçük bir grup insan, ülkelerinde hangi haklara sahip olduklarını bilmek dahi istemiyor. ‘Şirket kuralları’ ismi altında kendi haklarını belirliyorlar ve ülkelerinin anayasalarını biraz bile umursamıyorlar. Bunu, ABD’de açıkça gördük. Bu durum tabii ki ciddi anlamda endişe verici."

    • 11:29

      'Batılı siyasetçiler kendi ülkelerindeki krizlerden dikkatleri uzaklaştırmak için Navalnıy olayına sarıldı'

      Rusya’da bir iç hat uçuşu sırasında zehirlendiği şüphesiyle Almanya’da tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın dün Rusya’ya dönüşünde gözaltına alınması ve bunun ardından Batılı ülkelerin de savunan Navalnıy’ın serbest bırakılması çağrıları yapmasına ilişkin soru üzerine Lavrov şunları söyledi: "Batılı siyasetçiler kendi ülkelerindeki krizlerden dikkatleri uzaklaştırmak için Navalnıy olayına sarıldı. Batı, Rusya’ya dayanaksız bir biçimde yönelttiği hiçbir suçlamanın altını doldurmak için şimdiye dek kanıt sunabilmiş değil."

      Rusya Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Navalnıy’ın Rusya Federasyonu’na dönüşünün haberlerine nasıl sarıldıklarını gördük, fotokopi makinasından çıkmışa benzer yorumlar birbirini izledi. Bu yorumlar neşe içinde yapıldı, zira bu durum, Batılı siyasetçilerin dikkatleri liberal kalkınma modelinin içinde bulunduğu derin krizden başka yöne çekmelerine olanak veriyordu.”

       

      Almanya'da tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalnıy Moskova'ya döndü. Rusya Federal Cezaevi Servisi, Navalnıy'ın indiği Şeremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu.

      Moskova'ya dönen Navalnıy gözaltına alındı

      Almanya'da tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalnıy Moskova'ya döndü. Rusya Federal Cezaevi Servisi, Navalnıy'ın indiği Şeremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu.
      Daha fazla
    • 10:51

      Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un büyük basın toplantısı başladı.

    Canlı
    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yıllık basın toplantısını düzenliyor
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    Etiketler:
    Aleksey Navalnıy, ABD, Sergey Lavrov, Rusya
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