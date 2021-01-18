Golikova: Rusya'da ilk çeyrekte 20 milyondan fazla kişiye koronavirüs aşısı yapılmasını bekliyoruz

Rusya hükümetinin Kovid-19'la mücadele konusundaki toplantısında konuşan Golikova, "Bugünkü grafiğe göre, bu yılın ilk çeyreğinde 20 milyondan fazla vatandaşımıza tamamen aşı yapma veya aşıların birinci bileşenlerinin aşılamasına başlama imkanı sunmayı öngörüyoruz" dedi.

Bu arada Golikova, toplu aşılamanın mart ayına kadar sadece Sputnik V aşısıyla yapılacağını mart ayından itibaren Vektör Bilim Merkezi'nin geliştirdiği EpiVakKorona aşısının ve tescil edilmesi halinde mart sonu veya nisan başı gibi Çumakov Merkezi'nin geliştirdiği KoviVak aşısının sürece dahil edileceğini ifade etti.

Golikova, Rusya Bilimler Akademisi Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlaçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen aşının 16 Şubat'ta tescil edilmesini beklediklerini kaydetti.

Rusya'da geliştirilen aşıların etkili ve güvenli olduğunun altını çizen Golikova, aşıların ücretsiz olarak ve gönüllü esasına göre yapılacağını da anımsattı.