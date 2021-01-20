Peskov: Putin'in ideolojisi Batı'yla değil Rusya'nın refahıyla ilişkili

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ideolojisinin Batı'yla değil, Rusya'nın refahıyla ilişkili olduğunu ifade etti.

ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul, Foreign Affairs dergisine verdiği mülakatta Putin'in antiliberal, antidemokratik ve Batı karşıtı düşüncelere sahip olduğunu öne sürmüştü.

Gazetecilerin soruları üzerine McFaul'un sözlerini yorumlayan Peskov, liberalizm fikirlerinin Putin'e yakın olduğunu kaydetti.

Putin'in ideolojisinin Batı karşıtı olmadığını, Rusya'nın refahıyla ilişkili olduğunu belirten Peskov, "Putin'in ideolojisi yurtdışıyla bağlantılı olamaz. Putin'in ana ideolojisi, Rusya'nın ve her Rusya vatandaşının gelişimini, istikrarını ve refahını öngörüyor, Putin'in ideolojisinin temelinde bu yatıyor" dedi.

Dış politika hedefleri, dış politika ideolojisi, diğer ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi gibi diğer unsurların bu ana ideolojinin altında bulunduğunu söyleyen Peskov, her şeyin Rusya'nın ve Rusların çıkarlarına uygun olması gerektiğini vurguladı.

Liberalizm fikirlerinin Putin'e yakın olduğuna ancak farklı liberalizm anlayışları bulunduğuna dikkat çeken Peskov, "Şimdi Amerikan liberalizminin fikirlerinin birilerinin ilgisini çekebileceğini söyleyebilir miyiz? Ayrıca dünyanın hiçbir yerinde net bir liberalizm bulunmuyor ancak neredeyse her ülkede liberalizmin unsurları mevcut. Bizim ülkemizde dahil" diye konuştu.