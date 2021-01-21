Lavrov, ABD'nin Küba'yı 'teröre destek veren ülkeler' listesine eklemesini kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD tarafından Küba'ya uygulanan ticari-ekonomik ve mali ablukanın derhal kaldırılması gerektiğine dair sabit pozisyonlarını koruduklarını teyit eden Lavrov, Washington'un Küba'yı 'teröre destek veren ülkeler' listesine eklemesini kararlılıkla kınadığının altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanı, iki ülkenin BM Tüzüğü'nün temel amaç ve ilkelerinin desteklenmesine yönelik tutumların birbiriyle örtüştüğüne dikkat çekerek uluslararası hukuk normlarına aykırı tek taraflı yaptırımların uygulanmasının temelden reddettiklerini vurguladı.

Ticari ve ekonomik alan da dahil ikili stratejik ortaklığın güncel olarak gelişen alanlarına ilişkin 'saat ayarı' yapan Lavrov ve Parilla, öncelikli alanlarda işbirliğini derinleştirme eğiliminde olduklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, selefi Barack Obama'nın ilişkileri normalleştirme sürecinde "teröre destek veren ülkeler listesinden" çıkardığı Küba'ya karşı giderayak bir adım atmış ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba'yı yeniden 'teröre destek veren ülkeler' listesine eklediklerini açıklamıştı.

Obama, 2015'te listeden çıkarmıştı

Eski Başkan Obama 29 Mayıs 2015'te Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmıştı.

ABD yönetiminin Küba’yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarması, yaklaşık yarım asır önce kesintiye uğrayan iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normale döndürülmesi amacıyla başlatılan süreçte o dönemde atılmış en önemli adım olmuştu.

Sudan'ın geçen haftalarda çıkartıldığı, teröre destek veren ülkeler listesinde İran, Küba, Kuzey Kore ve Suriye bulunuyor.