Rusya'da 8 silah arkadaşını öldüren askerin cezası belli oldu

Rusya'da bir askeri mahkeme, eski asker Ramil Şamsutdinov'u Rusya'nın doğusundaki bir askeri üste sekiz kişinin ölümüne ve iki kişinin ağır yaralanmasına neden olduğu silahlı saldırı nedeniyle 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İkinci Doğu Bölgesi Askeri Mahkemesi'nde en üst seviyede güvenlik önlemleri alınarak görülen davada katil zanlısı Şamsutdinov'a 24 buçuk yıl hapis cezası verildi. Ayrıca 22 yaşındaki Şamsutdinov, kurbanlarına ve ailelerine 9.8 milyon ruble yani 130 bin dolar para tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ekim 2019'da Zabaykalya Krayı'nın Çita Bölgesi'ndeki Gornıy kentinde konuşlu teknik onarım üssünde görevli Şamsutdinov, ateşli silah eğitimleri sırasında silah arkadaşlarına ateş açmıştı. Saldırıdan yaklaşık iki dakika sonra Şamsutdinov, terörle mücadele uzmanlarının karşı ateşi sonucu teslim olmuştu.

Savunma avukatları, eğitimin bir parçası olarak genç askere uygulanan yoğun psikolojik baskıdan dolayı mahkemeden daha yumuşak bir muamele talebinde bulundu. Duruşmada, katil zanlısının görevli memurlar tarafından küçük düşürüldüğü, uykudan mahrum bırakıldığı ve tehditler aldığı iddia edildi.