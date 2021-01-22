Peskov: Biden'ın START-3 kararından memnunuz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD Başkanı Joe Biden'in Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nı (START-3) uzatma inisiyatifini memnuniyetle karşıladığını ancak bu inisiyatifin detaylarını incelemeleri gerektiğini ifade etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, "Elbette Rusya, START-3'ün korunmasından ve ilgili müzakerelerin yapılması için zaman kazanılması amacıyla anlaşmanın süresinin uzatılmasından yana. Bu bir. İkincisi, bu belgenin uzatılmasına yönelik siyasi iradeden elbette sadece memnuniyet duyabiliriz. Ancak her şey, bu teklifin detaylarına bağlı, onların incelenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Peskov, bu süreçte tarafların birbirlerinin çekincelerini dikkate almasının ve Rusya'nın bu alandaki iyi bilinen tutumunun hesaba katılmasının çok önemli olduğunun altını çizdi.

Öte yandan, Rusya'nın Washington'daki büyükelçisi aracılığıyla anlaşmayı uzatmaya yönelik resmi bir teklif alıp almadığını bilmediğini belirten Peskov, "Bir kez daha tekrar edeyim, konu tamamen detaylara bağlı. Yani belgenin süresinin uzatılmasına yönelik siyasi irade bulunmasını memnuniyetle karşılıyoruz ancak henüz ABD tarafının ne diyeceğini bilmiyoruz. Bizim iyi bilinen bir tutumumuz var ve elbette onun dışına çıkamayız" diye konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jennifer Psaki ise ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın, Rusya'ya, şubatta bitmesi planlanan START-3'ün süresini 5 yıl daha uzatma teklifinde bulunmayı planladığını teyit etmişti.

Psaki, Biden'ın bu anlaşmayı ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun bulduğunu belirterek, "Yeni START, Rusya'nın nükleer gücünü kısıtlayan tek anlaşma" değerlendirmesinde bulunmuştu.