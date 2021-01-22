Peskov: Rusya, G7 Zirvesi için davet almadı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova'nın İngiltere'de düzenlenecek G7 Zirvesi için herhangi bir davet almadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın, 11-13 Haziran tarihleri arasında İngiltere'nin güneyindeki Cornwall'da düzenlenecek olan G7 Zirvesi için herhangi bir davet almadığını açıkladı.

Peskov, Sputnik muhabirinin Rusya'nın, İngiltere'de düzenlenecek G7 Zirvesi'ne davet alıp almadığı sorusuna "Hayır, herhangi bir davet alınmadı" yanıtını verdi.

Bununla birlikte Avustralya, Hindistan ve Güney Kore, G7 Zirvesi'ne konuk ülkeler olarak davet edildi.

2020'de eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın G7'ye dahil edilmesinin sağduyunun gereği olduğunu belirtmiş ve eylül ayına ertelediği zirveye, aralarında Rusya'nın da olduğu dört ülkeyi davet etmeyi planladığını kaydetmişti. Ancak G7 Zirvesi gerçekleşmemişti.