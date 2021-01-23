Rus Dışişleri'nden ABD Büyükelçiliği'ne 'içişlerine müdahale' uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin internet sitesinde izinsiz gösterilerin yapılacağı yer ve zamana ilişkin bilgi yayınlamasına yanıt olarak bu tür 'aydınlatmaların' Rusya'nın içişlerine kaba müdahale olarak değerlendirileceğini bildirdi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, 23 Ocak Cumartesi günü izinsiz gösterilerin düzenleneceği yerlerin listesini yayınladı ve ABD vatandaşlarını bu tür etkinliklerden uzak durmaya çağırdı.

© Sputnik Rusya, Navalnıy vakası nedeniyle yaptırım uygulayan AB'ye yönelik yaptırım listesini genişletti 'nın Telegram kanalından paylaşılan açıklamada, "İzinsiz gösterilerin bu şekilde ‘aydınlatılması’ ülkemizin içişlerine kaba müdahale olarak değerlendirilecek ve uygun tepkiye yol açacak" ifadelerine yer verildi.

Bu tür paylaşımların, 'kendi vatandaşlarını düşünme' sınırının dışına çıktığı kaydedilen açıklamada, "Bu, Washington’un ‘istenmeyen hükümetlerin olduğu ülkelerde protestoları’ teşvik etmeye yönelik kışkırtıcı doktrin politikalarıyla uyuşuyor" denildi.

Aleksey Navalnıy'ın taraftarları, Rus muhalife destek verilmesi amacıyla 23 Ocak'ta Rusya'nın çeşitli kentlerinde izinsiz eylem düzenleme çağrısı yapmıştı.

Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Navalnıy'ın 30 günlüğüne tutuklanmasına karar verilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, 29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresinin defalarca ihlali nedeniyle aranan Navalnıy'ın, Şeremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Navalnıy, daha önce iki yolsuzluk davasıyla ilgili şartlı ceza almıştı.