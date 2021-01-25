Putin: Sputnik V şimdiden 13 ülkede tescil edilmiş durumda

Rusya lideri Vladimir Putin, Rus koronavirüs aşısının daha şimdiden 13 ülkede tescil edilmiş olduğunu belirtti.

Rusya Öğrenciler Günü dolayısıyla Tver Bölgesi'nde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Vladimir Putin, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği aşıların şimdiden 13 ülkede tescil edildiğini ifade etti.

Putin, “Biz de artık iyi bilinen etkili aşılara sahibiz. Aşılar 13 ülkede tescil edilmiş durumda” diye konuştu.

Rus lider, Rusya’da Kovid-19 salgını ile ilgili durumun istikrara kavuşmasının, kısıtlamaların temkinli bir şekilde kaldırılmasına olanak tanıdığına dikkat çekti.

Putin, “Genel olarak ülkedeki pandemi durumu kademeli bir şekilde istikrara kavuşuyor. Daha bu sabah ilgili raporları dinledim, iyileşenlerin sayısı artık hasta olanların sayısının üzerinde. Enfekte olanların sayısı da azalıyor. Günlük vaka sayısı 20 binin altına düştü” ifadelerini kullandı.

Moskova yönetimine boşa gitmeyen çabaları sayesinde başkentteki durumun iyiye gitmesinden dolayı teşekkür eden Putin, “Bu, getirilen kısıtlamaların temkinli bir şekilde kaldırılmasına, normal bir öğretim ritmine dönülmesine olanak sağlıyor” diye konuştu.

Rus lider, aynı zamanda üniversitelerin dijital potansiyelinin artırılması için kazanılan deneyimlerin, en iyi çalışmaların ve uygulamaların kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.