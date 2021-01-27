Ryabkov: Uzatılmış START-3 anlaşması Rus Avangard füze sistemlerini kapsayacak

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın genel toplantısında konuşan Ryabkov, ABD ile uzatılması kararlaştırılan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) Rus hipersonik Avangard füze sistemlerini de kapsayacağını ifade etti.

Ryabkov, “Sahip olduğu imkanlar bakımından çığır açan hipersonik Avangard sistemimiz, uygun mevcut tipteki taşıyıcılara yerleştirilerek muharebe nöbetine geçiyor. Ve yürürlükteki anlaşmanın uygulanması kapsamında söz konusu sistemin Amerikalılara sunumu yapıldı. Anlaşma kapsamındaki tanınma kuralı, onaylanması ve (START-3’ün) 5 yıllığına uzatılması durumunda, yeni tip Avangard savaş başlığına ilişkin de elbette ki uygulanacak” diye konuştu.

Dün akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden, ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından Putin'in START-3'ün 5 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunduğu açıklanmıştı.

Duma, bugünkü oturumda yasa tasarısını oy birliğiyle onaylamıştı.