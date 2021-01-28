Rusya'da Kovid-19 ve mutasyonları tespit eden yeni test geliştirildi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) veya mutasyonlarının olup olmadığını 40 dakikada tespit edebilen yeni bir test geliştirildiğini belirtti.