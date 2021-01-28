Rusya'nın nüfusu 510 bin azaldı

Rusya Federal İstatistik Servisi’nin (Rosstat) verilerine göre, Rusya nüfusu 1 Ocak 2021 itibariyle 146 milyon 238 bin 185 kişi. Bu, ülke nüfusunun son bir yıl içinde 510 bin 500 kişi azaldığı anlamına geliyor.

Rosstat’ın yayınladığı ön sayım raporunda, Rusya nüfusu 1 Ocak 2020 itibariyle 146 milyon 238 bin 185 kişi olarak gerçekleşti. 1 Ocak 2019’da 146 milyon 780 bin 700 olan bu sayı, 1 Ocak 2018’de 146 milyon 880 bin 400, 1 Ocak 2017’de 146 milyon 804 400 olarak gösterilmişti.

Böylelikle Rusya nüfusu 2020 içinde 510 bin 500 azalmış oldu. Böyle büyük çaplı bir azalma en son 2005 yılında yaşanmış, ülke nüfusu 143 milyon 800 binden 143 milyon 200 bine düşmüştü.

Rusya nüfusu 2019 ve 2018’de yaklaşık 100 bin azalmıştı. 2018’den önce ülke nüfusu en son 2008’de azalmıştı, ardından 9 yıl üst üste artış göstererek 2017’de maksimuma ulaşarak 146 milyon 900 bin olarak gerçekleşmişti.

Ülke nüfusu, 143 milyon 700 bin olarak gerçekleştiği 1 Ocak 2014’ten bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu. Kırım’ın Rusya’ya katılmasıyla Rusya nüfusu 146 milyon 300 bine çıkmıştı.

Modern Rusya’nın tarihinde ülke nüfusunda en düşük seviye, 142 milyon 700 bin kişiyle 2009 başında görülmüştü.