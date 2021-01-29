Rusya: Karadeniz’e giren ABD destroyeri takibe alındı

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Karadeniz Filosu güçleri ve araçları, 28 Ocak 2021 tarihinde saat 19.00’da Karadeniz’e giren ABD Donanması’na ait Porter güdümlü füze destroyerinin takibine başladı” ifadesine yer verildi.

ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği, USS Porter’in deniz güvenliği tatbikatına katılacağını bildirmişti. Açıklamada, ABD savaş gemilerinin NATO müttefik ve partnerlerine destek amacıyla düzenli olarak Karadeniz’de faaliyet gösterdiği kaydedilmişti.

Geçen Cumartesi günü ABD’nin USS Donald Cook destroyeri de Karadeniz’e girmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Rusya sınırlarına daha fazla teçhizat ve birlik yerleştirmek için bahane aradığını belirterek Rusya’nın herhangi bir ülkeye saldırma planlarının olmadığını herkesin çok iyi bildiğini söylemişti.