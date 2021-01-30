Pobeda, 5 Mart'ta Mineralnıy Vodı'dan İstanbul'a uçmaya başlayacak

Düşük fiyata hizmet sunan Rus havayolu şirketi Pobeda'nın, 5 Mart'tan itibaren Rusya'nın Stavropol bölgesindeki Mineralnıye Vodı kentinden İstanbul'a seferlere başlayacağı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Mineralnıye Vodı kentindeki havalimanında yurt dışına uçuş gerçekleştirilecek ilk destinasyon İstanbul oluyor.

5 Mart'ta Mineralnıy Vodı'dan İstanbul'a uçmaya başlayacak şirket, söz konusu güzergahta haftada 2 sefer koyacak.

Pobeda, şu anda Moskova’dan İstanbul, Antalya ve Gazipaşa'ya, Kazan’dan Antalya’ya, Ufa'dan İstanbul'a seferler düzenliyor.