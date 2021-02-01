Navalnıy’in eşi, protestolara katılması nedeniyle para cezasına çarptırıldı

Moskova’daki bir mahkeme, 'ulaşımın aksamasına yol açan izinsiz protesto gösterilerine katılması' nedeniyle Yuliya Navalnaya’yı 20 bin ruble para cezasına çarptırdı. Söz konusu para cezası 1900 liraya tekabül ediyor.

Avukatları, Navalnaya hakkında verilen karara itiraz edeceklerini belirtti.

Юлия Навальная вышла сегодня на акцию протеста. Она у Сокольников. Фото: instagram / yulia_navalnaya pic.twitter.com/0Cn9zdoLZW — Дождь (@tvrain) January 31, 2021

​Navalnaya dünkü protestolarda, eşi Navalnıy’in tututklu olarak bulunduğu Matrosskaya Tişina Cezaevi'ne yürüyüşe geçildiği sırada Sokolniki Metro İstasyonu yakınlarında gözaltına alınmıştı.

Karakolda ifadesi alınan Navalnaya daha sonra serbest bırakıldı.

Юлия Навальная задержана полицией при мирной прогулке по Москве. Защитника к ней не пустили, не представились, не предъявили удостоверений, не назвали причину задержания. pic.twitter.com/GO6bE3KXo6 — Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) January 31, 2021

​Navalnıy’in eşi, 23 Ocak’ta düzenlenen protestolarda da gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Her iki protesto da Navalnıy ile destekçilerinin çağrısıyla düzenlenmişti.