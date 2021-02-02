Navalnıy’in hapse girip girmeyeceğine karar verilecek duruşma düzenleniyor

Rus aktivist Aleksey Navalnıy’in daha önce zimmetine para geçirmekten suçlu bulunduğu dava sonucunda ertelenen cezasının hapis cezasına çevrilip çevrilmeyeceğine karar verilecek duruşma başladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Navalnıy’in yargılanıp 2014’te zimmetine para geçirmekten suçlu bulunduğu davada cezasının ertelenmesine dair verilen hükmün bozulup bozulmayacağına karar verilecek duruşma gerçekleştirliyor.

Duruşmanın gerçekleştirdiği Simonovskiy mahkemesinin yakınlarında toplanan Navalnıy destekçilerinden bazılarının gözaltına alındığı belirtiliyor.

Navalnıy’in duruşmasını çok sayıda gazeteci ve yakınları izliyor. Eşi Yuliya Navalnaya da duruşma salonunda yer alıyor.

Ertelenmiş cezasının hapis cezasına çevrilmesi halinde Navalnıy 2.5-3.5 yıl hapiste kalabilir.