Meksika, Sputnik V aşısının satın alımı ile ilgili kontrat imzaladı

Meksika Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin satın alımı ile ilgili kontratın imzalandığını, önümüzdeki aylarda aşıdan milyonlarca dozun tedarik edilmesinin beklendiğini duyurdu.

Meksika Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen ve dünyanın tescilli ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin satın alımı ile ilgili kontratın imzalandığını, önümüzdeki aylarda Rus aşısından milyonlarca dozun tedarik edilmesinin beklendiğini belirtti.

Basın toplantısında gazetecilerin soruların yanıtlayan Lopez-Gatell, “Sağlık Bakanı Jorge Alcocer Sputnik V aşısının tedarikine ilişkin kontratı imzaladı” ifadesini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 25 Ocak tarihinde yaptığı telefon görüşmesinde kendisine ülkesine 24 milyon doz Sputnik V koronavirüs aşısını gönderme kararı nedeniyle teşekkür ederek Meksika’ya davet etmişti.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından Kovid-19 salgınına karşı geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Şimdiye kadar Rusya, Belarus, Sırbistan, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran, Gine Cumhuriyeti, Tunus ve Ermenistan’da tescil edilen aşının Avrupa Birliği’nde (AB) de tescil işlemleri başlatılmış durumda, Dünya Sağlık Örgütü’nde ise aşının ön yeterlilik prosedürleri devam ediyor.