St. Petersburg'daki gösterilerde gözaltına alınan 190 kişi hakkında tutuklama kararı

St. Petersburg'da, 31 Ocak Pazar günü meydana gelen protesto gösterileri sırasında gözaltına alınan 526 kişiden 190'ı, mahkemelerin kararıyla tutuklandı.

6 dava, suç unsuru içermediği gerekçesiyle iptal edilirken 10'dan fazla protokol polise iade edildi. Diğer gözaltına alınanlar ise çeşitli para cezalarına çarptırıldı.

Tüm dava materyalleri, İdari Suçlar Kanunu'nun 'Toplantı, miting, gösteri, yürüyüş veya piket organize etme veya gerçekleştirme prosedürünün ihlali' maddesi uyarınca hazırlanmıştı.