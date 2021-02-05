Lavrov: ABD Dışişleri Bakanı, Rusya’yı Sputnik V’nin etkinliğinden dolayı tebrik etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’in Rusya’yı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının etkinliğinden dolayı tebrik ettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’in Rusya’yı Kovid-19’a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının etkinliğinden dolayı tebrik ettiğini belirterek, Rusya ve ABD’nin koronavirüs aşısı konusunda ilgili kurumlar aracılığıyla işbirliğini geliştirmeye karar verdiğini kaydetti.

Lavrov, düzenlediği basın toplantısında, “Dün Antony Blinken ile konuştum, Sputnik V konusuna değindik, aşının etkinliğinden dolayı bizi tebrik etti” dedi.

Koronavirüs aşısı konusunda iki ülkenin ilgili kurumları arasında işbirliğini geliştirmeyi kararlaştırdıklarına vurgu yapan Lavrov, “Cephede bir etkileşim olasılığı olup olmadığını görmek için ilgili laboratuvarlar, bilim insanları ve üreticiler arasındaki temasları desteklemeyi kararlaştırdık” diye konuştu.

Lavrov, birçok ülkenin Sputnik V aşısıyla ilgilendini hatırlatarak, “Avrupalı ​​meslektaşlarımızla zaten oldukça kapsamlı bir temas var, bazı ülkeler aşıyı alıp kendi topraklarında üretmekle ilgileniyor" ifadesini kullandı.

Aşı konusundaki işbirliğinin önemine vurgu yapan Lavrov, “Bu alandaki işbirliğinin olumlu bir rol oynayabileceğine inanmakla kalmayıp, halihazırda bunu zaten yapıyor, ve bundan her anlamda memnuniyet duyuyoruz” dedi.