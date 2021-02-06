Moskova-Amsterdam seferini yapan uçak kalktığı Şeremetyevo’ya geri döndü

Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’ndan Amsterdam’a gitmek üzere havalanan Airbus A320 uçağının bir süre sonra rotasını kalktığı havalimanına döndürdüğü öğrenildi.

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24 sitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’ndan Amsterdam’a gitmek üzere havalanan Airbus A320 uçağının bir süre sonra rotasını kalktığı havalimanına döndürdüğü belirtildi.

Sitede yayınlanan verilere göre SU2694 seferini gerçekleştiren uçak, Moskova saatiyle 14.47’de (TSİ ile aynı) Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gitmek üzere kalkış yaptı.

Rus havayolu şirketi Aeroflot’un Sözcüsü Mihail Demin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada seferi gerçekleştiren kaptanının uçaktaki radyo iletişim sisteminde kısmi bir arıza olduğuna dair bir mesaj iletti.

Demin, "Uçağın kalktığı havalimanına geri dönemsine karar verildi. Uçak yakıtı tüketiyor ve yaklaşık 17.00’da iniş yapacak. Yolcuların ve mürettebatın yaşamı ve sağlığı için herhangi bir tehlike söz konusu değil" diye konuştu.

Aeroflot’tan son olarak yapılan açıklamadaysa uçağın saat 17.30’da daha önce kalktığı Şeremetyevo Havalimanı’na normal bir şekilde iniş yaptığı ifade edildi.