DSÖ Rusya Temsilcisi Vuynoviç’e Rus aşısı vuruldu

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vuynoviç, ülkede tescil edilen iki koronavirüs aşısından birinin kendisine vurulduğunu söyledi. Vuynoviç, şu an tescillenmiş olan Sputnik V ve EpiVakKorona aşılarından hangisinin kullanıldığı konusunda bir bilgi vermedi.

Sputnik’e konuşan Vuynoviç, “Aşı yaptırmak, diğer tüm tıbbi müdahaleler gibi her bireyin kendi kararı. Şu anda bulunduğum ülke olan Rusya’da Kovid-19’a karşı yürütülen ulusal aşılama politikası uyarınca, ulusal düzeyde tescil edilmiş olan iki aşıdan birini yaptırdım” ifadelerini kullandı.

Hangi aşıyı yaptırdığını belirtmeyen Vuynoviç, uygulama sonrasında kendisini iyi hissettiğini ifade etti.

Vuynoviç, ayrıca başka insanların konuyla ilgili kararlarının kendilerini ilgilendirmediğini ve bunun özel hayat kapsamında olduğunu ekledi.

Rusya’da yaygın aşılama programı 18 Ocak’ta başladı. Yaygın aşılama programında şu an için en başta, ülkenin sağlık otoritesi tarafından ilk tescil edilen Sputnik V koronavirüs aşısı kullanılıyor.

Bunun yanında Rusya’da ikinci olarak tescil edilen EpiVakKorona aşısı da kısmen kullanıma girmiş durumda. Ancak seri üretimine bu ay içinde başlanması hedefleniyor.

Ülkede mart ayından itibaren yaygın aşılamanın Sputnik ve EpiVakKorona aşıları ile devam etmesi planlanıyor.