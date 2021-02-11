Rus Inter RAO şirketi, Akkuyu NGS projesindeki yüzde 0.8'lik hissesini sattı

Şirketin yayınladığı rapora göre satış işlemi, 2020'nin 4. çeyreğinde 1 milyar ruble (yaklaşık 13 milyon 500 bin dolar) bedelle gerçekleşti.

Rusya'da elektrik enerjisi ihracat ve ithalatında lider konumda bulunan Inter RAO, 2008 yılında Türk hükümetinin proje için açtığı ihaleye katılmak için konsorsiyum oluşturma sürecinde projeye dahil olmuştu.

Şirketin projeden çıkması, 2020 sonbaharında yönetim kurulunun gündemine gelmiş ve hisselerin proje şirketi Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından satın alınmasının değerlendirildiği belirtilmişti. Projeyi gerçekleştiren şirket olan Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin yaklaşık yüzde 99.2'si Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'a ait.