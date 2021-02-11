Rusya Büyükelçisi Yerhov, Babacan’a nezaket ziyaretinde bulundu

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Büyükelçi Yerhov’un DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’a nezaket ziyaretinde bulunduğu kaydedildi.
Посол России в Турции Алексей #Ерхов нанес визит вежливости главе Партии демократии и прогресса А.Бабаджану.— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) February 11, 2021
Büyükelçi Aleksey #Erkhov, @devapartisi Genel Başkanı @alibabacan ‘a nezaket ziyaretinde bulundu. pic.twitter.com/DRdeWU75sk
Söz konusu görüşmeden bir fotoğrafın da paylaşıldığı Twitter açıklamasında başka bir detaya yer verilmedi.
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