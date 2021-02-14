Moskova ve Petersburg’da Navalnıy’ın eşi Yuliya’ya destek gösterileri düzenlendi

Moskova’nın merkezindeki Arbat Caddesi’nde düzenlenen gösteriye onlarca kişi katılırken tüm protestocuların kadın olduğu dikkat çekti. Gösterinin yapıldığı yerde ayrıca çok sayıda basın mensubu vardı.

Yuliya Navalnaya’ya destek sloganlarının atıldığı eylem 2 saat sürdü ve olaysız tamamlandı. Caddede devriye gezen polisler eyleme müdahale etmedi.

Женская акция солидарности в Петербурге проходит так



Фото: Давид Френкель / Медиазона pic.twitter.com/TGONqoKefy — Медиазона (@mediazzzona) February 14, 2021

​St. Petersburg’da da benzer eylem gerçekleşti. Onlarca genç kadın, ellerinde çiçeklerle Voskresenskaya Naberejnaya Caddesi’nde zincir oluşturdu. İzinsiz toplantı saat 16.00’da sona erdi ve olaysız geçti. Polis kimseyi gözaltına almadı.

Yuliya Navalnaya, eşi aktivist Aleksey Navalnıy mahkeme kararıyla 3.5 yıl hapis cezasına çaptırıldıktan sonra, uçakla Moskova’dan Almanya’nın Frankfurt şehrine gitmişti.