Peskov: Rusya diyalogdan yanayken, Batı manyakça bir ısrarla yaptırımlardan bahsediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve AB manyakça bir ısrarla yaptırımlardan bahsederken, Rusya’nın Batı ile olan en çetin sorunların diyalog çerçevesinde çözülmesinden yana olduğunu ifade etti.

Gazetecilerin Rusya’ya karşı yeni yaptırım uygulanması olasılığıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Peskov, “Ne yazık ki Brüksel’de yaptırımlardan söz ediliyor, bu konuşmalar ABD’de de kesinlikle manyakça bir ısrarla yürütülüyor. Bu bizim olumlu karşılamayacağımız, hoşlanmayacağımız bir şey” dedi.

Peskov, Rusya’nın ne olursa olsun diyaloğun sürmesi yönündeki siyasi iradenin üstün gelmesini ve Batı ile ilişkilerdeki en zorlu sorunların ‘diyalog çerçevesinde’ çözülmesini umduğunu kaydetti.

Peskov, bu tür dostane olmayan adımlara yönelik olası tehditlerin bulunmasının Rusya’yı da harekete geçmeye ve bu adımlara hazır olmaya zorladığını ifade etti.

Moskova hiçbir zaman karşı tedbir alırken ‘öfkeyle kalkıp zararla oturacak’ şekilde hareket etmediğini ifade eden Peskov, “Verdiğimiz yanıtlar her zaman iyi düşünülmüş ve çıkarlarımıza uygun oldu” dedi.