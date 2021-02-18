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    Rusya Dışişleri’nden NATO’nun yeni strateji planlarına yanıt

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    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya’nın NATO tarafından yeni bir strateji geliştirilmesi ve benimsenmesi durumunda çıkarlarını güvence altına almak için gerekli tüm önlemleri alacağını belirtti.

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya’nın NATO tarafından yeni bir strateji geliştirilmesi ve benimsenmesi durumunda çıkarlarını güvence altına almak için gerekli tüm önlemleri alacağını belirterek, Kuzey Atlantik İttifakı’nın saflarını birleştirmek için Rusya’yı şeytanlaştırarak, efsanevi Rus tehdidi faktörünü kullandığını kaydetti. 

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO savunma bakanlarının video konferans yoluyla gerçekleştirilen görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Çin'in güçlenmesi ve Rusya'yla kötüleşen ilişkilerin hesaba katılmadığı 2010 stratejik konseptinin yenilenmesi gerektiğini belirtmişti. 

    'NATO, 'Rus tehdidi' faktörünü kullanmaya devam ediyor'

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitskiy
    Pentagon: Rusya, NATO için tehdit

    Sputnik’e konuşan Gruşko, “Beklenmedik bir şey olmadı. Kuzey Atlantik İttifakı daha önce olduğu gibi, saflarını birleştirmek için Rusya’yı şeytanlaştırmaya çalışarak efsanevi Rus tehdidi faktörünü kullanmaya devam ediyor” dedi. 

    NATO’nun yeni stratejik konseptinin geliştirilmesi konusunun henüz kararlaştırılmadığına vurgu yapan Gruşko, “Genel Sekreter Stoltenberg’in açıklamasından anlaşıldığı kadarıyla, 2010 yılında kabul edilen stratejinin yerini alacak yeni stratejiyi geliştirme kararı, ittifaka üye ülkelerin hükümet ve devlet başkanları tarafından NATO zirvesinde alınacak” ifadelerini kullandı.  

    'Amaç, Çin'i kontrol altına almak'

    ABD’nin NATO mekanizmaları aracılığıyla müttefiklerini, Çin’i kontrol altına alma hattına çekmeye çalıştığına dikkat çeken Gruşko, bu durumun Brüksel'de kendini açık bir şekilde gösterdiğini belirtti.   

    Gruşko ayrıca, Rusya’nın meşru savunma ve güvenlik alanındaki çıkarlarını güvence altına almak için gerekli tüm ek önlemleri alacağını kaydetti. 

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    Etiketler:
    Asker, strateji, açıklama, NATO, Rusya, Rusya Dışişleri Bakanlığı
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