Moskova Belediye Başkanı: Koronavirüs salgını gerileme sürecinde

Rusya’nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, koronavirüs salgınının gerilemede olduğunu, kentteki sağlık sisteminin bu aşırı yükü kaldırabildiğini ifade etti.

Moskova’nın Belediye Başkanı Sobyanin, kendine ait olan internet sitesinde açıklamalarda bulundu ve “Salgın geriliyor. Daha yapılacak çok işimiz olmasına rağmen, sağlık sisteminin bu aşırı yükü kaldırabildiği açık” ifadelerini kullandı.

Sobyanin, bunun en önemli nedenlerinden birinin Moskova’daki doktorların tıbbi ekipman sıkıntısı çekmemesi olduğunu belirtti.

2019 yılında pandemiden önce, yetkililerin Moskova’daki sağlık sisteminin tamamının yenilenerek yüksek teknolojili donanım sağlanması kararı aldığını hatırlatan Sobyanin, ”2020-2023 döneminde kentteki hastanelere 6 bin yeni donanım sağlanacak” açıklamasına yer verdi.

Salgının başlangıcından beri Moskova’da 962 bin 637 vaka tespit edildi. Vakaların 878 bin 655’i koronavirüsü atlattı, 14 bin 578 kişi hayatını kaybetti.