İspanya’nın Moskova Büyükelçiliği’nin birkaç çalışanı Sputnik V aşısı oldu

İspanya’nın Moskova Büyükelçiliği’nin Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan koronavirüse karşı Sputnik V ile aşılanma teklifi aldığı ve birkaç çalışanının aşı yaptırdığı belirtildi.

İspanya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Büyükelçilik, Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan davet aldı ve birkaç çalışanımız aşılamadan geçti” ifadeleri kullanıldı.

İspanya Büyükelçisinin aşılanıp aşılanmadığı sorusuna ise bunun, açıklanmayacak özel bilgi olduğu yanıtı verildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aşılama programına katılma davetinin tüm büyükelçiliklere gönderildiğini açıklamıştı. Bağımsız Devletler Topluluğu, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin büyükelçilikleri daveti kabul ederek çalışanlarını ilgili merkezlere yönlendirmeye başladı.