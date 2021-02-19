Kremlin, Putin'in neden hâlâ albay olduğuna açıklık getirdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 'muhtemelen birçok kez general rütbesini hak ettiğini' söyleyerek ama şu anda bunun öncelik olmadığını belirtti.

Peskov, "Devlet başkanı olarak çalışıyor. Kadrolu subay değil" ifadelerini kullandı.

Putin'in, her gün ülke yönetimiyle ilgili diğer konulara odaklandığını söyleyen Kremlin Sözcüsü, Putin'in emekli mi, yedekte mi olduğu sorusuna net yanıt vermekte zorlanarak, "Galiba yedekteydi" dedi.

Rusya Devlet Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde, Vladimir Putin'in 1975'te Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden, ardından 1970'li yılların sonunda ve 1980'li yılların başında Moskova merkezli 1 No'lu KGB Yüksek Okulu'ndan mezun olduğu, 1985-1990 döneminde Doğu Almanya'da çalıştığı belirtiliyor.

Daha sonra Leningrad Devlet Üniversitesi'den uluslararası konulardan sorumlu rektör yardımcılığı yapan Putin, sonra dönemin Leningrad Belediye Başkanı Anatoliy Sobçak'ın ekibinde çalışmıştı.

1996 yılının ağustos ayında Moskova'ya taşınan Putin, burada önce devlet başkanlığında görev almış, ardından Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) başına getirilmişti.

1999'da hükümetin başına geçen Putin, dönemin Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in görevi bırakmasıyla Devlet Başkan Vekili olmuştu. Putin, ilk devlet başkanlığı seçimini 2000'de kazanmış, daha sonra 2004, 2012 ve 2018'de yeniden seçilmişti.