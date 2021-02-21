Rusya: Suriye’de militanlar hükümeti suçlamak üzere kimyasal saldırı provokasyonu hazırlıyor

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Sıtnik, bugünkü basın açıklamasında İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin kuzeydoğusunda HTŞ militanlarının Suriye hükümetini suçlamak amacıyla zehirleyici kimyasal maddelerin kullanımıyla provokasyon hazırladıkları yönünde bilgi edindiklerini açıkladı.

Sıtnik, “Elimizdeki bilgiye göre militanlar, Suriye hükümet güçlerini sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak amacıyla kimyasal saldırı ve söz konusu saldırının siviller arasında yol açtığı ölüm ve yaralanmalar şeklinde bir mizansen düzenlemeyi planlıyor” diye konuştu.

Sıtnik ayrıca teröristlerin Tarmanin yerleşim yerinin bulunduğu bölgeye birkaç kamyonla zehirleyici madde, muhtemelen klor içeren konteynerleri teslim ettiğini sözlerine ekledi.