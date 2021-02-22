Rus Dışişleri’nden AB’nin ‘Navalnıy’ yaptırımlarına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “AB Dışişleri Konseyi’nin, 22 Şubat’ta uyduruk bahaneyle Rus vatandaşlarına yönelik yeni gayri haklı tek taraflı yaptırımlar hazırlama kararı hayal kırıklığı yaratıyor” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, AB’nin Rusya ile ilişkilerde 'son yıllarda tamamen başarısız olan yapay bağlantılar, yaptırımlar ve baskıların yönünü yeniden kavrama fırsatını kaçırdığı' kaydedildi.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, toplantıda Rusya'ya yolsuzluk davasından hapis cezasına çarptırılan Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy nedeniyle daha fazla yaptırım uygulama kararı aldıklarını açıklamıştı.