ABD’nin ‘Kırım’ın askerileştirildiği’ açıklamasına Rusya’dan yanıt

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Vekili Richard Mills’in, Kırım’ın askerileştirilmesinin ‘genel güvenliği’ tehdit ettiği, ABD’nin ‘Kırım’ın ilhak girişimini’ asla tanımayacağı,karşıtı yaptırımlarının ise Moskova’nın Ukrayna’ya yönelik rotasını değiştirmedikçe yürürlükte kalacağı şeklindeki açıklamasına Rusya Devlet Duması’ndan yanıt geldi.

Duma Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik’e açıklamasında, “Bu tür açıklamalar saçmalık ve Rusya’nın içişlerine bariz bir müdahaledir. ABD'nin nerede, Kırım'ın ise nerede olduğu bağlamında (Washington’un) huzurunun kaçmış olması şaşırtıcı. Kırım Rus toprağıdır ve Rusya, topraklarını nasıl savunacağı meselesini kendisi çözecek” diye konuştu.

ABD’nin BM'ye, keşif uçaklarının Rus sınırlarının yakınındaki uçuşlarının, savaş gemilerinin de Karadeniz'e girişlerinin sıklaşmasının nedenini açıklamaları gerektiğini vurgulayan Şeremet, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rusya kendi sınırlarını güçlendiriyor ve bu askerileştirme değil, ABD liderliğindeki NATO’nun saldırgan eylemlerine zorunlu ve uygun bir yanıttır. Aslında hiç de ortağımız olmayan denizaşırı ortaklarımızın canları her ne kadar aksini istese de denge her zaman var olacak. Rusya'nın sabrını zorlamamalarını ve tarihte kırmızı çizgiyi aşan devletlerin başına ne geldiğini incelememelerini tavsiye ediyorum. Rusya ile dost olmak ve ortak bir dil bulmak daha iyi olur. Şakalar bitti.”