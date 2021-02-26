Rusya'da son 24 saatte 11 bin 86 Kovid-19 vakası

Rusya’daki koronavirüs vaka sayısı gün içinde 11 bin 86 artarak 4 milyon 223 bin 186’ya çıktı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, son 24 saat içinde Rusya’da 11 bin 86 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Pandeminin başlangıcından beri Kovid-19’a yakalananların sayısı 4 milyon 223 bin 186'ya yükseldi.

Son 24 saat içinde en çok vaka başkent Moskova’da (1336) görüldü. Pandeminin başlangıcından beri başkentte tespit edilen vaka sayısı 974 milyon 914’e yükseldi.

Son bir gün içinde 428 kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Böylelikle salgın süresince Rusya’da kaydedilen can kaybı sayısı 85 bin 304’e yükseldi. Toplamda 3 milyon 783 bin 386, son bir günde ise 15 bin 722 kişi iyileşti.