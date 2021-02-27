Puşkov: NATO, 'Rus tehdidi' konseptinden vazgeçerse dağılmaya başlar

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Batılı ülkelerin periyodik olarak gündeme getirdiği 'Rus tehdidi' söyleminin NATO için önemine vurgu yaptı.

NATO'nun Batı dünyasının karşı karşıya kaldığı terör veya koronavirüs pandemisi gibi gerçek tehditlerden hiçbirine tepki vermediğinin altını çizen Puşkov, İttifak'ın bunlar yerine uydurulmuş ve tamamen hipotetik tehditlerle mücadele ettiğini belirtti.

''NATO 'Rus tehdidi konseptine ihtiyaç duyuyor''

Puşkov, "SSCB ve Doğu blokunun dağılması sonucunda NATO, savunma açısından kendi 'raison d'etre'sini, yani varlık nedenini kaybetti. Biden ve Stoltenberg, bu nedenle 'Rus tehdidi' konseptine ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullandı.

Rus senatör, bunun NATO'nun varlığını sürdürmesi ve ABD'nin Avrupa üzerindeki stratejik kontrolünü sürdürmesi için tek dayanak olduğunu kaydederek uydurulmuş bu tehdidin ortadan kalkması halinde İttifak'ın dağılmaya başlayacağını vurguladı.