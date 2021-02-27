Kırım: AB’nin 'statü' açıklaması aptalca

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nde Ukrayna topluluğunun lideri Anastasiya Gridçina, Avrupa Birliği’nin (AB) yarımadanın Rusya’nın bir parçası olduğu statüsünü tanımayı reddetmesiyle ilgili açıklamasının aptalca olduğunu belirtti.

Gridçina, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Kırım ve Sivastopol’ün Rusya’ya bağlanmasını hiçbir zaman tanımayacakları ve bunu uluslararası hukukun ihlali olarak gördükleri yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Sputnik’e konuşan Gridçina, “AB’nin yeni aptalca açıklamaları. AB’nin temsilcileri hiçbir zaman Kırım’a gelmedi ve Kırımlılarla konuşmadı. AB sadece son 7 yıldır aynı şeyi ezbere tekrarlamayı biliyor. Bunlar, başkasının gözündeki çöpü görür, kendi gözündeki merteği görmezler” ifadesini kullandı.

Gridçina, AB’nin dikkatini Batı ülkelerindeki sayısız insan hakları ihlallerine vermesi gerektiğini kaydetti.