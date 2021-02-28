Bir Rus askeri gemisi ilk kez Port Sudan'a giriş yaptı

Rusya Karadeniz Filosu, 'Amiral Grigoroviç' fırkateyninin Rus donanma üssünün kurulmasının planlandığı liman kenti Port Sudan'a girdiğini ve fırkateynin, modern Rusya tarihinde bu limana giriş yapan ilk Rus askeri gemisi olduğunu ifade etti.

Filodan yapılan açıklamada "'Amiral Grigoroviç' fırkateyninin mürettebatı, Rusya ve Sudan Cumhuriyeti'nin mutabakatıyla Rusya Donanması teknik destek noktasının kurulacağı Port Sudan'a giriş yaptı" dendi.

Karadeniz Filosu, Sudan'a gerçekleştirilen ziyaret sırasında fırkateyn için gerekli takviye ve ikmallerin yapılacağını, 15-16 Şubat'ta Umman Denizi'ndeki çok uluslu Aman-2021 deniz tatbikatına katılan personelin dinleneceğini belirtti.

Rusya ve Sudan’ın Rus donanması için Sudan'da lojistik destek üssünün kurulmasına ilişkin imzaladıkları anlaşmaya göre üsteki Rus asker sayısı en fazla 300 kişi olacak, üste aynı anda en fazla 4 Rus gemisi bulunabilecek. Anlaşmaya göre ayrıca Rusya, Sudan’ın hava sahasını da kullanabilecek.

Rusya ise karşılıksız olarak, Sudan Deniz Kuvvetleri'nin Port Sudan Deniz Üssü’nün hava savunmasının yapılmasına, üssün altyapısının geliştirilmesine ve Sudan silahlı kuvvetlerinin geliştirilmesine yardımcı olacak.